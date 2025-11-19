Латвийцам нужно сократить потребление антибиотиков - иначе последствия могут быть печальными

Отвечая на вопрос, есть ли выход из этой проблемы, какой-то "путь назад", Думпис пояснил, что, к сожалению, иногда в больницах уже используется термин "допенициллиновая эра" - когда распространяются бактерии, против которых нет доступных антибиотиков. А новые антибиотики, если они появляются, стоят в 100 раз дороже, и к ним тоже развивается резистентность. Он оценил, что сейчас "в Латвии все не настолько плохо", но нужно быть рассудительнее.