Латвийцам нужно сократить потребление антибиотиков - иначе последствия могут быть печальными
Инфектолог Уга Думпис призывает к разумному использованию антибиотиков: их чрезмерное применение ускоряет развитие устойчивости бактерий, а в Латвии амбулаторное потребление можно сократить на 20–30% без ущерба для здоровья.
Использование антибиотиков необходимо максимально сократить, сказал в интервью передаче "Rita panorama" Латвийского телевидения главный специалист по инфектологии Клинической университетской больницы им. Страдиня Уга Думпис. Чем больше используются антибиотики, тем быстрее развивается резистентность у бактерий, которые ими лечатся, то есть бактерии вырабатывают защитный механизм против лекарств, объяснил Думпис.
"Поэтому нам нужно максимально сократить использование антибиотиков в безопасных рамках, ведь, конечно, они спасают жизни", — сказал Думпис.
Он представил расчеты, согласно которым амбулаторное, то есть вне больниц, потребление антибиотиков в Латвии можно было бы снизить на 20%–30%, а в больницах — как минимум на 10%–20%.
Думпис подчеркнул, что в значительной степени это ответственность врача, однако также должна быть заинтересованность пациентов. Он объяснил, что врач может электронно отправить пациента на рентген или анализы, а также выписать рецепт на лекарства. Он призвал, например, понаблюдать, сохраняется ли температура на следующий день, и только тогда начинать прием антибиотиков. "Таким образом есть дополнительные возможности использовать антибиотики лишь тогда, когда они абсолютно необходимы", — подчеркнул он.
Специалист признал, что резистентность к антибиотикам — глобальная проблема, и есть страны, где она значительно выше.
Отвечая на вопрос, есть ли выход из этой проблемы, какой-то "путь назад", Думпис пояснил, что, к сожалению, иногда в больницах уже используется термин "допенициллиновая эра" - когда распространяются бактерии, против которых нет доступных антибиотиков. А новые антибиотики, если они появляются, стоят в 100 раз дороже, и к ним тоже развивается резистентность. Он оценил, что сейчас "в Латвии все не настолько плохо", но нужно быть рассудительнее.