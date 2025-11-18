Литва предупреждает: Россия и Китай активизируются в Арктике - надо что-то делать

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Арктика остаётся одним из важнейших стратегических направлений России, а действия последней представляют прямую угрозу инфраструктуре НАТО и безопасности союзников, сообщило во вторник Министерство иностранных дел (МИД). «Членство Швеции и Финляндии в НАТО объединяет регионы Балтийского моря и Северной Европы в единый стратегический континуум. Любой конфликт на Севере окажет непосредственное влияние на Балтийский регион — от изменений в дислокации флота до гибридных угроз, таких, как подавление GPS-сигналов или кибератаки», — заявил Будрис во вторник.