Литва предупреждает: Россия и Китай активизируются в Арктике - надо что-то делать
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что активность России и Китая в Арктике представляет прямую угрозу безопасности НАТО, призвав к усилению обороны и разведки в регионе.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Арктика остаётся одним из важнейших стратегических направлений России, а действия последней представляют прямую угрозу инфраструктуре НАТО и безопасности союзников, сообщило во вторник Министерство иностранных дел (МИД). «Членство Швеции и Финляндии в НАТО объединяет регионы Балтийского моря и Северной Европы в единый стратегический континуум. Любой конфликт на Севере окажет непосредственное влияние на Балтийский регион — от изменений в дислокации флота до гибридных угроз, таких, как подавление GPS-сигналов или кибератаки», — заявил Будрис во вторник.
Выступая на Берлинской конференции по безопасности, глава литовской дипломатии подчеркнул, что Арктика — это не только часть военной стратегии России, но и её экономической безопасности, поскольку 11% валового внутреннего продукта (ВВП) России создаётся в этом регионе.
По словам министра, из-за санкций Москва всё больше опирается на Северный морской путь как на альтернативный экспортный коридор, и в прошлом году 84% экспорта нефти было осуществлено с использованием теневого флота.
Будрис также подчеркнул, что действия Китая в Арктике являются важным фактором в плане безопасности в регионе. «Китай представляет своё участие в Арктике как экономическое и научное сотрудничество, но его партнёрство с Россией постепенно углубляется в сферах инфраструктуры, добычи полезных ископаемых и исследований», — утверждает он.
Глава литовского МИД считает, что НАТО должно активно действовать в регионе, и уже предпринимает шаги по укреплению противовоздушной обороны, разведки и морского наблюдения на Севере. «Страны Балтии уже доказали эффективность скоординированного реагирования на гибридные угрозы. Мы можем перенести эти модели в Арктику, где деятельность России и Китая становится всё более активной. Это наш общий вызов в сфере безопасности», — отметил Будрис.