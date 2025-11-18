35 лет он выводил столицу на мировой уровень - и теперь получил главный знак признания, став "Рижанином года"
Организатор Рижского марафона Айгарс Нордс стал "Рижанином года" — Рижская дума наградила его за 35 лет создания крупных спортивных событий и продвижение столицы в мире. Во время церемонии Нордс признался, что традиционный утренний забег 18 ноября напомнил ему: Рига уже с рассвета живёт движением и целеустремлённостью.
Во вторник на торжественном заседании Рижской думы Айгарс Нордс был награжден за организацию выдающихся спортивных мероприятий в столице на протяжении 35 лет, а также за популяризацию Риги в мире.
После вручения награды Нордс отметил, что утром 18 ноября по традиции пробегает 11 км по маршруту, который напоминает контур Латвии, и во время пробежки замечает, что Рига уже с утра полна движения. "Если люди бегают, это значит, что они целеустремленные и могут достичь высоких результатов и в других сферах жизни", - сказал Нордс.
Почетными грамотами Рижской думы на торжественном заседании были отмечены также кинорежиссер Дзинтарс Дрейбергс за фильм "В сетке. Рождение легенды TTT", посвященный легендарной баскетбольной команде, предприниматель Андрис Крейслерс за организацию рождественской ярмарки на Домской площади на протяжении 25 лет и руководитель общества "Латвийское движение за независимую жизнь" Инга Шкестерe за помощь людям, которые заботятся о своих близких с особыми потребностями.
Награда "Рижанин года" присуждается с 2009 года.