Взрыв на железной дороге в Польше может быть делом иностранной разведки - по ней шла поставка помощи Украине

"К сожалению, опасения подтвердились. На линии Варшава–Люблин [у деревни Микас] произошла диверсия. В результате взрыва были повреждены железнодорожные рельсы. На месте работают аварийные службы и прокуратура. На этой же линии были обнаружены повреждения и ближе к Люблину", - сообщил ранее Туск на платформе X. Он назвал это беспрецедентным случаем диверсии и подчеркнул, что виновные будут пойманы, независимо от того, кто за ними стоит.