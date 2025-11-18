Взрыв на железной дороге в Польше может быть делом иностранной разведки - по ней шла поставка помощи Украине
Польские власти расследуют диверсию на железнодорожной линии Варшава–Люблин, по которой проходит помощь Украине. Взрыв повредил рельсы и кабели, а прокуратура подозревает вмешательство иностранной разведки и называет случившееся террористическим актом.
В Польше в воскресенье были повреждены железнодорожные рельсы на линии Варшава–Люблин, и полиция рассматривает произошедшее как диверсию, сообщил в понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск.
Russia is still plotting against Poland. Another sabotage attempt was probably reported today. This time, Russian intelligence is said to have destroyed an important railway in central Poland. The explosion caused a 1-metre-long hole in the track.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 16, 2025
Следователи подозревают, что диверсия на польской железнодорожной линии, по которой направляется помощь Украине, была осуществлена "по заданию иностранной разведки", заявила польская прокуратура. Она охарактеризовала случившееся как "диверсию террористического характера".
"К сожалению, опасения подтвердились. На линии Варшава–Люблин [у деревни Микас] произошла диверсия. В результате взрыва были повреждены железнодорожные рельсы. На месте работают аварийные службы и прокуратура. На этой же линии были обнаружены повреждения и ближе к Люблину", - сообщил ранее Туск на платформе X. Он назвал это беспрецедентным случаем диверсии и подчеркнул, что виновные будут пойманы, независимо от того, кто за ними стоит.
Источник в польской службе безопасности сообщил агентству AP, что власти расследуют, связано ли воскресное происшествие на рельсах с Россией, Беларусью или их наемниками. Туск отметил, что инцидент произошёл на линии, которая имеет важнейшее значение для поставок помощи Украине.
Польские должностные лица сообщили, что взрывчатка была подорвана на участке между Варшавой и Люблином, а позже выяснилось, что на этой же линии повреждены и электрические кабели. Представители Польши указали, что оба случая, скорее всего, являются диверсией.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рюте заявил, что альянс поддерживает тесный контакт с польскими официальными лицами и ожидает результатов расследования. С момента повторного вторжения России в Украину в феврале 2022 года польские власти задержали десятки людей по подозрению в диверсиях и шпионаже. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что армия проверит всю железнодорожную линию на участке Варшава–Люблин.