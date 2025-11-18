ВИДЕО: медведь больше не единственный "хозяин" Седского болота - среди дня заснята стая волков

Эксперты отмечают, что наблюдение волков днем — явление нечастое, однако не считается необычным, особенно осенью, когда волки активнее перемещаются в поисках пищи. В то же время Седское болото в этом году стало одним из наиболее активных мест наблюдения за хищниками в Латвии, где камеры ранее фиксировали и медведя, и перемещения волков на разных участках.