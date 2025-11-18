На болоте Седа была замечена стая волков.
В Латвии
Вчера 16:47
ВИДЕО: медведь больше не единственный "хозяин" Седского болота - среди дня заснята стая волков
В Седском болоте, где в последние месяцы часто фиксировали бурого медведя, на прошлой неделе наблюдали новую активность диких животных — видеокамера среди бела дня запечатлела целую стаю волков. Животные спокойно идут по тропе, не проявляя агрессии.
Эксперты отмечают, что наблюдение волков днем — явление нечастое, однако не считается необычным, особенно осенью, когда волки активнее перемещаются в поисках пищи. В то же время Седское болото в этом году стало одним из наиболее активных мест наблюдения за хищниками в Латвии, где камеры ранее фиксировали и медведя, и перемещения волков на разных участках.
В Латвии волки являются охраняемыми, но регулируемыми хищниками. Охота на них разрешена в рамках установленной государством квоты с 15 июля по 31 марта, если не достигнут общий разрешенный лимит. Ученые подчеркивают, что популяция волков в Латвии стабильна, а наблюдения в Седском болоте подтверждают рост активности естественных хищников.