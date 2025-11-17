Национальные вооруженные силы обратились к гражданам Латвии от 18 до 60 лет
Национальные вооруженные силы (НВС) приглашают желающих записаться на курс базовой военной подготовки резервистов, который пройдет в августе следующего года, сообщили в НВС.
Этот курс дает возможность гражданам Латвии в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющим военной подготовки, добровольно освоить определённую для службы в резерве базовую военную подготовку.
На курсе резервисты получают начальные военные навыки на уровне индивидуальной подготовки, изучая такие дисциплины, как обучение обращению с оружием, боевые стрельбы, связь, нормативные акты, навыки ведения боя в полевых условиях, топография, ориентирование и медицина. На уровне коллективной подготовки — навыки ведения боя на уровне отделения.
Курс базовой военной подготовки резервистов пройдет в Алуксне и будет проводиться очно — в классе, на местности и в полевых условиях в формате лекций и практических занятий. Участникам также предстоит сдавать теоретические и практические зачеты.
Граждане Латвии, которые принесут военную присягу и успешно завершат курс базовой подготовки резервистов, получат удостоверение резервного солдата, мобилизационное предписание и будут зачислены в резерв вооруженных сил в статусе резервных военнослужащих, тем самым начиная выполнять обязанности резервиста.
Подать заявку на участие могут граждане Латвии без военной подготовки в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие как минимум основное образование и владеющие государственным языком на уровне B1. На военную подготовку будут приняты резервисты, которые соответствуют установленным для службы в резерве требованиям по состоянию здоровья — это проверит медицинская комиссия.
Курс базовой военной подготовки резервистов пройдет с 8 по 29 августа 2026 года. Подать заявку можно до 2 февраля, заполнив онлайн-анкету на единой платформе рекрутирования www.klustikaravirs.lv.