Национальные вооруженные силы обратились к гражданам Латвии от 18 до 60 лет

Подать заявку на участие могут граждане Латвии без военной подготовки в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие как минимум основное образование и владеющие государственным языком на уровне B1. На военную подготовку будут приняты резервисты, которые соответствуют установленным для службы в резерве требованиям по состоянию здоровья — это проверит медицинская комиссия.