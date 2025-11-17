В Латвии
17 ноября 2025 г., 10:40
Пропавший в Риге Сергей Соболев найден мертвым: полиция завершила поиски
Государственная полиция прекращает поиски пропавшего без вести Сергея Соболева — мужчина найден без признаков жизни.
Ранее сообщалось, что сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивали пропавшего Сергея Соболева 1979 года рождения, который был в последний раз замечен утром 10 ноября этого года в Риге, на улице Твайка. У мужчины была ампутирована правая рука. К сожалению, мужчина найден мёртвым.