Пропавший в Риге Сергей Соболев найден мертвым: полиция завершила поиски

Государственная полиция прекращает поиски пропавшего без вести Сергея Соболева — мужчина найден без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивали пропавшего Сергея Соболева 1979 года рождения, который был в последний раз замечен утром 10 ноября этого года в Риге, на улице Твайка. У мужчины была ампутирована правая рука. К сожалению, мужчина найден мёртвым.

