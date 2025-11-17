В Эстонии решили поднять пенсионный возраст выше всех в странах Балтии. В Латвии об этом тоже думают
Министерство социальных дел Эстонии направило на межведомственное согласование проект постановления, согласно которому в 2028 году выйти на пенсию по возрасту можно будет в 65 лет и 3 месяца.
Сейчас пенсионный возраст в Эстонии составляет 64 года и 9 месяцев, а в 2027 году он должен вырасти до 65 лет и 1 месяца.
Начиная с 2027 года в Эстонии будет действовать новая, утвержденная еще в 2018 году система, по которой пенсионный возраст устанавливается для каждого календарного года отдельно. То есть возможность выхода на пенсию больше не зависит от года рождения, а определяется исключительно возрастом человека в конкретный год.
Пенсионный возраст зависит от ожидаемой продолжительности жизни 65-летних людей и рассчитывается как средний показатель за пять лет. Например, пенсионный возраст на 2028 год определен на основе средней ожидаемой продолжительности жизни за 2020-2024 годы. Новые принципы и формула расчета были закреплены в законе о государственном пенсионном страховании и приняты Рийгикогу в 2018 году.
С 1 января 2026 года пенсионный возраст в Литве составит 65 лет для мужчин и женщин.
В Латвии возраст выхода на пенсию составляет с 1 января 2025 года 65 лет. Официально планов его повышения пока нет. Но голоса в пользу такого шага звучат все чаще.
Так, Otkrito.lv недавно приводил мнение профессора Хенрийса Калькиса. Он отмечает, что продолжительность жизни растёт, общество стареет, и вопрос повышения пенсионного возраста становится всё более неизбежным — не только в Латвии, но и во всём западном мире.