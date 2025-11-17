В Эстонии решили поднять пенсионный возраст выше всех в странах Балтии. В Латвии об этом тоже думают

Начиная с 2027 года в Эстонии будет действовать новая, утвержденная еще в 2018 году система, по которой пенсионный возраст устанавливается для каждого календарного года отдельно. То есть возможность выхода на пенсию больше не зависит от года рождения, а определяется исключительно возрастом человека в конкретный год.