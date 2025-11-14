В Елгаве уже скоро начнет работать каток на острове Паста

Продолжительность сеанса катания и в этом сезоне составит один час, а в перерывах площадка будет обслуживаться и лёд обновляться. У посетителей катка будет возможность кататься и с клюшками, для этого выделят отдельные часы. Озоллапа добавляет, что хоккейным энтузиастам рекомендуется заботиться о безопасности и по возможности обеспечивать себя подходящими защитными средствами.