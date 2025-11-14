В Елгаве уже скоро начнет работать каток на острове Паста
В понедельник, 17 ноября, в 12:00 откроется зимний сезон на городском публичном катке на острове Паста в Елгаве, сообщили в самоуправлении.
В понедельник у жителей города будет возможность посетить в общей сложности 12 публичных сеансов катания.
Член правления Земгальского олимпийского центра Армандс Озоллапа отмечает, что подготовка к зимнему сезону на катке началась в октябре — были заменены изношенные защитные сети, а также проведено техническое обслуживание холодильной установки, оборудования для обработки льда и другого.
«На этой неделе планируем начать заливку льда, чтобы к 17 ноября подготовить как минимум четырехсантиметровый слой — этого будет достаточно для поддержания качественной ледовой поверхности. Подходящая температура воздуха для заливки льда — 5–7 градусов, и прогнозы синоптиков обещают нам благоприятные условия», — оценивает Озоллапа.
Продолжительность сеанса катания и в этом сезоне составит один час, а в перерывах площадка будет обслуживаться и лёд обновляться. У посетителей катка будет возможность кататься и с клюшками, для этого выделят отдельные часы. Озоллапа добавляет, что хоккейным энтузиастам рекомендуется заботиться о безопасности и по возможности обеспечивать себя подходящими защитными средствами.
В этом сезоне тренировки на катке будут проводить хоккеисты, фигуристы и шорттрекеры.