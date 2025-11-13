Шесть депутатов нынешнего Сейма привлечены к административной ответственности
С конца апреля по сентябрь текущего года к административной ответственности были привлечены шесть депутатов 14-го созыва Сейма. Об этом в четверг, 13 ноября, на заседании Сейма сообщила Комиссия по мандатам, этике и обращениям, основываясь на информации, предоставленной Информационным центром Министерства внутренних дел.
Согласно данным Информационного центра Министерства внутренних де Регистра штрафов:
Депутату Артуру Бутансу была назначена административная ответственность за превышение допустимой скорости на 31–40 км/ч на мопедах, мотоциклах, трициклах, квадроциклах, легковых и грузовых автомобилях полной массой до 7,5 тонн.
За превышение скорости на 21–30 км/ч на тех же видах транспортных средств административная ответственность была применена к депутатам Юрису Яковинсу и Кристапу Криштопансу, а к Илзе Индриксоне — если нарушение произошло в зоне с дорожными знаками «Начало населённого пункта» или «Жилая зона».
Криштопанса также привлекли к ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения или документа, удостоверяющего личность.
Депутата Гундарса Даудзе привлекли к административной ответственности за предоставление недостоверной информации в декларации государственного должностного лица о собственности, сделках, финансовых инструментах, задолженностях, кредитах, денежных накоплениях или других доходах, превышающих 20 минимальных месячных зарплат, либо за непредставление декларации после предупреждения соответствующего государственного органа.
Дидзису Земмерсу административная ответственность назначена за проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение сигналов регулировщика или движение в запрещённом направлении