Лиепая нацелена на развитие военного производства - в том числе на территории бывшего Liepājas metalurgs
Лиепая укрепляет позиции в оборонной промышленности: предприятия города готовы производить не только комплектующие, но и конечную продукцию. Власти СЭЗ рассматривают развитие военного производства на территории бывшего завода Liepājas metalurgs.
Латвийские предприниматели способны предложить инновационные решения для оборонных нужд, что подтверждают и производственные предприятия Лиепаи. Для того чтобы производить в городе не только комплектующие, но и конечный продукт с высокой добавленной стоимостью, управление Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ) рассматривает потенциал развития военного производства в новом индустриальном парке на территории бывшего завода Liepājas metalurgs, сообщает Lsm.lv.
Местные предприятия также продолжают укреплять свои позиции в военной промышленности, что подтвердил прошедший в Лиепае Латвийский экспортный форум продукции двойного назначения. В реализации проектов в военной сфере участвует и компания UPB Nams - одна из крупнейших промышленных групп в Балтии, предлагающая проектирование и строительство. "Одна из компаний группы RK Machinery активно разрабатывает различные решения для производства металлических элементов с использованием робототехники", - рассказала представитель UPB Nams Марика Рутка. Она отметила большой потенциал текущей ситуации, который предприниматели должны использовать. "С учетом нынешних обстоятельств - как глобальных, так и в масштабах страны и в европейском контексте - мы видим себя важным игроком, чтобы не просто продолжать выбранный путь, а совместными усилиями развивать и укреплять нашу оборонную концепцию", - подчеркнула Рутка.
Управляющий Лиепайской СЭЗ Улдис Хмиелевскис отметил, что и администрация СЭЗ, и предприниматели активно следят за развитием отраслей, где наблюдается рост, и в настоящее время одной из них является военная промышленность. "Мы видим, что именно в этой сфере по понятным причинам ожидается рост. Предприятия Лиепаи за эти годы нарастили свои мощности - как технические, так и профессиональные. Я бы сказал, что сегодня лиепайские предприятия могут произвести все, что необходимо для военной сферы. Просто раньше это не было тем направлением, на которое делался основной акцент", - сказал Хмиелевскис.
"Взять ту же бронемашину Patria - в Лиепае на нескольких металлообрабатывающих предприятиях выполнялись операции по подготовке шасси для дальнейших работ. В свою очередь компания Interspiro производит дыхательное оборудование для водолазов, в том числе для военных нужд", - добавил управляющий СЭЗ.