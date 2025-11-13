Лиепая нацелена на развитие военного производства - в том числе на территории бывшего Liepājas metalurgs

Управляющий Лиепайской СЭЗ Улдис Хмиелевскис отметил, что и администрация СЭЗ, и предприниматели активно следят за развитием отраслей, где наблюдается рост, и в настоящее время одной из них является военная промышленность. "Мы видим, что именно в этой сфере по понятным причинам ожидается рост. Предприятия Лиепаи за эти годы нарастили свои мощности - как технические, так и профессиональные. Я бы сказал, что сегодня лиепайские предприятия могут произвести все, что необходимо для военной сферы. Просто раньше это не было тем направлением, на которое делался основной акцент", - сказал Хмиелевскис.