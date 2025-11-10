Туристов из Латвии предупреждают - в отелях Египта появились фальшивые врачи. В чем суть новой мошеннической схемы?
Страховая компания раскрыла мошенническую схему в Египте, где злоумышленники, представляясь врачами, используют персональные данные туристов для незаконного выставления счетов за медицинские услуги. Туристам советуют быть особенно осторожными в отелях Хургады.
Страховая компания If P&C Insurance (If) выявила новую схему мошенничества со страховками в Египте. Недавно филиал If в Эстонии получил из частного медицинского учреждения в Египте счета на сумму более 8 тысяч евро за лечение двух пациентов. В ходе расследования выяснилось, что это часть более широкой мошеннической схемы, в которой злоумышленники используют персональные данные туристов, чтобы обмануть страховую компанию.
Руководитель направления туристического страхования Инга Драуле объяснила, что схема действует следующим образом: в вестибюлях отелей в курортном городе Хургада к туристам подходит человек и представляется врачом. Он предлагает якобы бесплатную «витаминную терапию» и просит предъявить паспорт, страховой полис и ваучер отеля, чтобы «оформить документы». Процедура занимает около 20 минут, после чего «врач» оставляет свои контакты и заверяет, что всё в порядке. На деле же частная клиника направляет страховщику счета за медицинские услуги от имени туриста, который ничего об этом не знает. Подозрения подтвердил и один путешественник из Эстонии, который связался со страховщиком и рассказал, что наблюдал подобную ситуацию в отеле.
По словам Драуле, такие случаи, когда третье лицо оказывает услугу без согласия клиента и затем выставляет счёт, страховая компания не возмещает — это считается мошенничеством, которое может повлечь уголовную ответственность.
Эксперт подчеркнула, что нельзя передавать свои личные данные посторонним и рекомендовала всем туристам избегать получения медицинских услуг в вестибюлях отелей, так как они могут быть частью мошеннической схемы. Она также напомнила, что страхование путешествий предназначено для случаев внезапной болезни или травмы, требующих медицинской помощи, а не для профилактических целей вроде покупки витаминов.
Если действительно требуется помощь врача, путешественникам рекомендуется сохранять все платёжные документы и акты о лечении, а также подписывать только те бумаги, содержание которых им полностью понятно. В случае подозрений — будь то неожиданное предложение, сомнительный «врач» или непонятный счёт — необходимо немедленно сообщить об этом страховщику, подчеркнула Драуле.