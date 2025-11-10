Туристов из Латвии предупреждают - в отелях Египта появились фальшивые врачи. В чем суть новой мошеннической схемы?

Руководитель направления туристического страхования Инга Драуле объяснила, что схема действует следующим образом: в вестибюлях отелей в курортном городе Хургада к туристам подходит человек и представляется врачом. Он предлагает якобы бесплатную «витаминную терапию» и просит предъявить паспорт, страховой полис и ваучер отеля, чтобы «оформить документы». Процедура занимает около 20 минут, после чего «врач» оставляет свои контакты и заверяет, что всё в порядке. На деле же частная клиника направляет страховщику счета за медицинские услуги от имени туриста, который ничего об этом не знает. Подозрения подтвердил и один путешественник из Эстонии, который связался со страховщиком и рассказал, что наблюдал подобную ситуацию в отеле.