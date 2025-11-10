Иллюстративное фото.
Сегодня 18:06
В День Лачплесиса ожидается слабый ветер и небольшой дождь
Во вторник, 11 ноября, в Латвии сохранится пасмурная и сырая погода: местами пройдут дожди и появится дымка.
Во вторник, 11 ноября, в Латвии не ожидается значительных изменений погоды - будет пасмурно, при слабом ветре местами пройдет дождь, прогнозируют синоптики. Также местами будет дымка. Ветер будет дуть с юга. Температура воздуха составит +2...+7 градусов ночью и +4...+9 градусов днем.
В Риге ночью и днем временами ожидается дождь. Температура воздуха составит +5...+7 градусов.