Оно нам надо? Уже вторая партия предлагает ликвидировать одно из латвийских министерств

Депутаты считают, что предложение Минфина установить стандартную ставку НДС в 21% для изданий, не выпущенных на латышском, языках стран ЕС или ОЭСР, может негативно сказаться на тех группах общества, для которых такие издания — единственный доступный источник информации и образования. «Такой подход может также ограничить возможности национальных меньшинств сохранять и развивать свой язык и культуру в Латвии», — говорится в пояснении к предложению.