Оно нам надо? Уже вторая партия предлагает ликвидировать одно из латвийских министерств
Фракция "За стабильность" предложила ликвидировать Министерство климата и энергетики, перераспределить его бюджет в пользу здравоохранения, а также расширить социальную поддержку пенсионерам, семьям с детьми и людям с инвалидностью.
Парламентская фракция «За стабильность» внесла предложение о ликвидации Министерства климата и энергетики. Её сотрудники, по плану, будут переведены на вакантные должности в Министерства экономики и финансов, а средства ведомства предлагается направить в бюджет Министерства здравоохранения.
С аналогичным предложением выступила и оппозиционная фракция «Объединённый список», включив его в пакет поправок ко второму чтению госбюджета.
Кроме того, фракция «За стабильность» предлагает увеличить надбавки пенсионерам и людям с инвалидностью, обеспечив им достойные условия жизни. Также депутаты призывают установить пособие по уходу за ребёнком в размере 300 евро в месяц до достижения ребёнком полутора лет.
Среди других инициатив — поддержка детского здравоохранения в больницах и амбулаторных центрах, развитие паллиативной помощи и хосписов, финансирование реабилитации онкологических больных, а также людей с психическими и ментальными расстройствами.
Фракция предлагает перераспределить средства из фонда непредвиденных расходов в пользу Фонда детской больницы, чтобы поддержать детей с расстройствами аутистического спектра, обеспечив им терапию ABA, занятия с логопедом и эрготерапевтом.
Учитывая переговоры с Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социальной опеки, депутаты фракции предлагают выделить 35 миллионов евро для работников здравоохранения, чтобы обеспечить ранее обещанное повышение зарплат медицинскому персоналу.
Также «За стабильность» предлагает сохранить пониженную ставку НДС в размере 5% для всех книг, газет и платных интернет-изданий — независимо от языка издания или страны, где они выпускаются.
Депутаты считают, что предложение Минфина установить стандартную ставку НДС в 21% для изданий, не выпущенных на латышском, языках стран ЕС или ОЭСР, может негативно сказаться на тех группах общества, для которых такие издания — единственный доступный источник информации и образования. «Такой подход может также ограничить возможности национальных меньшинств сохранять и развивать свой язык и культуру в Латвии», — говорится в пояснении к предложению.