ВИДЕО: любопытство ценой в жизнь - на Тенерифе опасные волны унесли жизни трех человек

Часом позже, около 15:00, мощная волна накрыла мол в Puerto de la Cruz, смыв в океан десять человек. Очевидцы и полицейские бросились на помощь, но спасти одну женщину не удалось — у неё остановилось сердце, и, несмотря на усилия медиков, она умерла. Трое человек получили тяжёлые травмы, четверо — средней тяжести, двое — лёгкие. Все были доставлены в ближайшие больницы.