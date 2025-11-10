ВИДЕО: любопытство ценой в жизнь - на Тенерифе опасные волны унесли жизни трех человек
В субботу, 8 ноября, когда на Тенерифе было объявлено штормовое предупреждение, несколько человек были смыты в Атлантический океан, трое погибли.
Власти сообщают о трёх погибших и как минимум пятнадцати пострадавших. Первый трагический случай произошел у пляжа Roque de Las Bodegas в поселке Таганана, где мощная волна унесла в море шестерых французских туристов. На место происшествия немедленно вылетел спасательный вертолёт и прибыли две машины скорой помощи.
Одна женщина с травмами средней тяжести была доставлена в университетскую больницу Candelaria. Также были госпитализированы ещё четверо пострадавших с менее серьёзными повреждениями. По данным местной полиции, группа проигнорировала ограждение, установленное в целях безопасности из-за опасных морских условий.
Позже в тот же день спасатели сообщили, что недалеко от пляжа El Cabezo в El Médano найдено тело мужчины. Спасатели пытались его реанимировать, но он скончался на месте. Гражданская гвардия начала расследование обстоятельств его смерти.
Часом позже, около 15:00, мощная волна накрыла мол в Puerto de la Cruz, смыв в океан десять человек. Очевидцы и полицейские бросились на помощь, но спасти одну женщину не удалось — у неё остановилось сердце, и, несмотря на усилия медиков, она умерла. Трое человек получили тяжёлые травмы, четверо — средней тяжести, двое — лёгкие. Все были доставлены в ближайшие больницы.
Четвёртый серьёзный инцидент произошёл в 16:42, когда в океан в районе Charco del Viento упал мужчина. С помощью вертолёта его удалось доставить в порт Santa Cruz de Tenerife, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.
После этой серии трагических происшествий координационный центр чрезвычайных ситуаций Канарских островов выпустил строгое предупреждение, призвав жителей и туристов не посещать молы и строго соблюдать меры безопасности. По данным организации "Canarias 1.500 KM de Costa", в этом году на Канарских островах утонули 54 человека — на двоих меньше, чем за тот же период 2024 года.