Сегодня 10:22
Тревожный рост: в Латвии увеличилось число преступлений против детей - вплоть до убийства
В 2024 году в Латвии резко выросло число преступлений против несовершеннолетних: пострадали 662 ребенка, включая случаи насилия, изнасилования и убийства. Статистика вызывает обеспокоенность и требует срочных мер.
В прошлом году в результате преступлений в Латвии пострадали 662 несовершеннолетних, что на 14,1% больше, чем годом ранее, свидетельствует обобщенная Центральным статистическим управлением информация.
В том числе 55 несовершеннолетним умышленно были нанесены телесные повреждения. В отношении 105 лиц было предпринято насильственное удовлетворение полового влечения, в том числе в отношении 91 девочки и 14 мальчиков. 45 девочек были изнасилованы.
В прошлом году 134 несовершеннолетних пострадали от жестокости и насилия. Максимальное предусмотренное уголовным законом наказание за это составляет до пяти лет лишения свободы.
В прошлом году трое несовершеннолетних были убиты.