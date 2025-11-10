Тревожный рост: в Латвии увеличилось число преступлений против детей - вплоть до убийства

В том числе 55 несовершеннолетним умышленно были нанесены телесные повреждения. В отношении 105 лиц было предпринято насильственное удовлетворение полового влечения, в том числе в отношении 91 девочки и 14 мальчиков. 45 девочек были изнасилованы.