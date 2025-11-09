Расходы Сейма в следующем году планируется увеличить на 2 млн евро по сравнению с текущим годом

Средства предназначены для обеспечения законодательного процесса в соответствии с регламентом Сейма, содержания и повышения безопасности зданий комплекса Сейма, модернизации информационных и коммуникационных технологий, а также для официальных визитов депутатов и сотрудников и приёма иностранных должностных лиц.