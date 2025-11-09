Расходы направлены на обеспечение законодательного процесса в соответствии с Регламентом Сейма.
Сегодня 09:47
Расходы Сейма в следующем году планируется увеличить на 2 млн евро по сравнению с текущим годом
Расходы Сейма в проекте бюджета на следующий год запланированы в размере 40 462 882 евро, что на два миллиона евро больше, чем в 2025 году.
Средства предназначены для обеспечения законодательного процесса в соответствии с регламентом Сейма, содержания и повышения безопасности зданий комплекса Сейма, модернизации информационных и коммуникационных технологий, а также для официальных визитов депутатов и сотрудников и приёма иностранных должностных лиц.
Депутаты комиссии Сейма по общественным расходам и ревизии во вторник, 11 ноября, обсудят бюджет Сейма на следующий год, следует из повестки заседания комиссии.
Предполагается, что заседание комиссии, на которое приглашены представители администрации Сейма, начнётся в 12:00.