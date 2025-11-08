Орбан пообещал венграм низкие цены на энергоносители: санкции США за покупку российских нефти и газа обойдут их стороной

Как пишет ВВС со ссылкой на источник в Белом доме, президент США Дональд Трамп освободил Венгрию от санкций за импорт нефти и газа из России на один год. Представитель Белого дома добавил, что Венгрия также обязалась покупать сжиженный природный газ из США по контрактам на сумму около 600 миллионов долларов.