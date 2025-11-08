Орбан пообещал венграм низкие цены на энергоносители: санкции США за покупку российских нефти и газа обойдут их стороной
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что США не будут накладывать санкции на его страну за поставки нефти и газа из России. Его слова передает издание Telex.
«Венгрия сохранит низкие цены на энергоносители. Мы получили исключение из санкций в том, что касается трубопроводов "Дружба" и "Турецкий поток"», — сказал Орбан.
✅ Decision reached: President @realDonaldTrump has guaranteed full sanction exemptions for the TurkStream and Friendship pipelines, allowing Hungary to continue providing families with the lowest energy prices in Europe. Thank you, Mr. President! pic.twitter.com/ueqsyHyoi0— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 7, 2025
Сам американский президент, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что у Венгрии «нет преимущества в виде наличия моря», поэтому стране «очень сложно получать нефть и газ из других мест».
Из всех стран Евросоюза, которые все еще покупают российскую нефть, остались только Венгрия и Словакия.
Как пишет ВВС со ссылкой на источник в Белом доме, президент США Дональд Трамп освободил Венгрию от санкций за импорт нефти и газа из России на один год. Представитель Белого дома добавил, что Венгрия также обязалась покупать сжиженный природный газ из США по контрактам на сумму около 600 миллионов долларов.
7 ноября в Белом доме прошла встреча лидеров США и Венгрии. Стороны обсудили торговлю, энергоносители, санкции и войну в Украине.
Как пишет Русская служба ВВС, в 2020 году нефтепровод «Дружба» обеспечивал 64% потребности Венгрии в нефти, к 2024 году эта цифра достигла 80% и составила пять млн тонн в год.