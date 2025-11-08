Литва и Эстония живут лучше - что же мешает Латвии? Президент Латвийской торгово-промышленной палаты назвал причину
Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис заявил, что чрезмерная бюрократия мешает развитию Латвии. По его словам, Литва и Эстония живут лучше именно благодаря более эффективному управлению и меньшему числу барьеров.
Литва и Эстония живут лучше, чем Латвия, и одной из главных причин этого является чрезмерная бюрократия — об этом заявил президент Латвийской торгово-промышленной палаты и бывший сопредседатель группы по снижению бюрократии Айгар Ростовскис в эфире передачи TV24 “Kārtības rullis”.
По словам Ростовскиса, на уровне правительства существует готовность решать вопросы, связанные с избыточными процедурами и правилами, однако необходима система измерения бюрократической нагрузки. “Нужно вводить конкретные показатели — например, сколько бюрократических барьеров устраняется ежемесячно или какой индекс отражает уровень бюрократии", — пояснил он.
Ростовскис отметил, что уровень покупательной способности населения в Литве уже достигает 88% от среднего показателя по Европейскому Союзу, тогда как Латвия заметно отстаёт. “Среднестатистический литовец может позволить себе больше — купить больше товаров для семьи, отправиться в более длительное путешествие, жить лучше,” — сказал он.
Главной причиной этого он назвал бюрократические препятствия, которые мешают бизнесу и экономическому росту. “Каждое бюрократическое решение, которое тормозит развитие, на самом деле угрожает нашей общей безопасности,” — подчеркнул Ростовскис.
Он также добавил, что уровень жизни напрямую влияет на готовность людей защищать свою страну: “Если у человека ничего нет, его мотивация защищать что-то значительно ниже. А когда люди живут лучше — у них сильнее чувство ответственности и патриотизма".