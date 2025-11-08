Такого не было 100 лет: на вершине власти в РФ обнаружили более двух десятков родственников Путина
Президент России Владимир Путин помог устроиться на посты, связанные с властью в стране, как минимум 24 своим близким, пишет "Проект", отмечая, что это, вероятно, рекордный показатель для российских правителей за последние 100 лет.
Издание пишет, что получило такие сведения при работе над своей публикацией "Отцы и деды". Редакция называет её крупнейшим исследованием кумовства в России и обещает опубликовать результаты в течение следующей недели, начиная с понедельника.
Как выяснил "Проект", самые высокие посты достались ветви двоюродного брата президента Евгения Путина. Ее представители Анна Цивилева, Сергей Цивилев и Михаил Путин получили должности в правительстве и "Газпроме". Ветвь двоюродной сестры по отцовской линии контролирует другую госкомпанию – племянник президента Виктор Хмарин возглавляет "Русгидро".
Среди прочего, по данным журналистов, доход, связанный с государственными структурами, получают все четыре известные женщины Путина: его бывшая жена Людмила Очеретная (до развода Путина), Алина Кабаева, Светлана Кривоногих и Алиса Харчева, а также две его дочери - Мария Воронцова и Катерина Тихонова.
Родственники предшественников Путина в России и СССР тоже получали государственные посты, но не в таких масштабах. В частности, с властью можно связать не более пяти родственников первого президента России Бориса Ельцина, который долгое время ассоциировался с кумовством в российской власти, отмечают журналисты "Проекта".