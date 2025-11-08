Такого не было 100 лет: на вершине власти в РФ обнаружили более двух десятков родственников Путина

Родственники предшественников Путина в России и СССР тоже получали государственные посты, но не в таких масштабах. В частности, с властью можно связать не более пяти родственников первого президента России Бориса Ельцина, который долгое время ассоциировался с кумовством в российской власти, отмечают журналисты "Проекта".