В Аугшдаугаве строят дома нового типа для пожилых людей
В волости Вишкю стартует строительство домов нового типа для пожилых людей. Проект стоимостью почти 5 миллионов евро реализуется при поддержке ЕС и предлагает альтернативу традиционным учреждениям социальной опеки.
В пятницу, 14 ноября, в Вишкской волости (Аугшдаугавский край) начнется строительство домов нового типа для пожилых людей. Во время церемонии в фундамент здания будет заложена капсула времени. Проект на сумму почти 5 миллионов евро реализует SIA Magnum Social & Medical Care.
Капсула будет содержать послание потомкам, проектные чертежи, газету и монеты с латвийской символикой — как свидетельство ценностей сегодняшнего дня и надежды на будущее.
Проект «Создание приближённой к семейной среде услуги по уходу за пожилыми людьми в Аугшдаугаве» реализуется при поддержке Фонда восстановления ЕС. Его цель — предложить альтернативу традиционным учреждениям социальной опеки, обеспечив модель ухода, основанную на жизни в сообществе. Пожилые люди будут жить в небольших домах, приближённых к семейной атмосфере, сохраняя независимость и достойные условия повседневной жизни.
В ходе реализации проекта в Аугшдаугавском крае будут построены три здания, в каждом из которых смогут проживать до 16 человек — всего 48 жильцов. Строительство планируется завершить к 30 июня 2026 года. Общая стоимость проекта — 4 910 000 евро, из которых 3 819 609 евро выделяет Фонд восстановления.
В компании отмечают, что этот проект — лишь один из четырёх, которые в настоящее время реализует Magnum Social & Medical Care. Аналогичные дома для пожилых людей строятся также в Олайне, Талсинском крае и Лиепае. Каждый из проектов предусматривает возведение трёх зданий, создающих новые места проживания для пожилых людей по всей Латвии.