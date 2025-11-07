Компании возвращают уволенных сотрудников: ИИ не оправдал ожиданий

Пока корпоративный мир продолжает наращивать инвестиции в искусственный интеллект, появляется неожиданная тенденция: компании, которые сократили штат в ожидании автоматизации, тихо нанимают людей обратно. Новые данные аналитической фирмы Visier показывают, что организации всё чаще возвращают тех же самых сотрудников, которых недавно уволили — явный признак того, что ИИ-технологии пока не способны заменить людей в том масштабе, на который рассчитывали руководители.