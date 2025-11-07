Компании возвращают уволенных сотрудников: ИИ не оправдал ожиданий
Компании, уволившие сотрудников в ожидании автоматизации, начали нанимать их обратно. Исследования показывают, что ИИ пока не способен заменить людей в полном объёме, а его внедрение оказалось дороже и сложнее, чем ожидалось.
Пока корпоративный мир продолжает наращивать инвестиции в искусственный интеллект, появляется неожиданная тенденция: компании, которые сократили штат в ожидании автоматизации, тихо нанимают людей обратно. Новые данные аналитической фирмы Visier показывают, что организации всё чаще возвращают тех же самых сотрудников, которых недавно уволили — явный признак того, что ИИ-технологии пока не способны заменить людей в том масштабе, на который рассчитывали руководители.
Исследование Visier охватило данные о 2,4 миллионах работников из 142 компаний по всему миру. Около 5,3% уволенных работников впоследствии вернулись к прежнему работодателю. Этот показатель оставался стабильным в течение нескольких лет, но недавно начал расти. По словам Андреа Дерлер, главного аналитика Visier, искусственный интеллект стал удобным объяснением для увольнений, но пока не является полностью оправданной причиной для них.
Данные выявляют существенное несоответствие между ожиданиями от технологий и реальными результатами. ИИ-агенты и цифровые системы редко заменяют целые должности — вместо этого они автоматизируют лишь части задач, оставляя компании без достаточного количества человеческой экспертизы для управления новыми инструментами. Многие топ-менеджеры просто не успели оценить реальные затраты на масштабное развертывание ИИ или определить, какие роли действительно можно автоматизировать.
Кроме того, внедрение ИИ-инфраструктуры оказывается значительно дороже первоначальных прогнозов. Развертывание требует масштабных инвестиций в оборудование, системы данных и инфраструктуру безопасности. Эти затраты часто превышают ранние оценки, заставляя руководство пересматривать фактическую окупаемость. Исследование показывает, что около 95% организаций пока не получили измеримой финансовой отдачи от инвестиций в ИИ. Стив Сосник, главный стратег Interactive Brokers, отметил, что "возможно, все эти деньги тратятся не слишком разумно".