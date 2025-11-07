Из-за дождей в Латвии резко ухудшилось состояние грунтовых дорог. Где именно?
Осенние дожди во многих местах Латвии ухудшают состояние грунтовых автомобильных дорог, сообщило предприятие Latvijas valsts ceļi.
Из-за влажности эффект от ранее проведенных работ по содержанию дорог сохраняется меньше, а под воздействием движения транспорта образуются ямы и просадки. Особенно это характерно для дорог с интенсивным движением тяжелого транспорта. Количество осадков в регионах различается, поэтому состояние дорог может быть разным даже в пределах одного района.
В Курземе в наихудшем состоянии находятся грунтовые дороги в Южнокурземском крае в окрестностях Лиепаи и Руцавы. В Латгале особенно плохие участки в юго-восточной части региона (Шкирпани–Соболина, Конецполье–Вертулова, Замшовики–Тимани–Зирги, Шпоги–Арендоле–Римицани–Рожупе, Рожупе–Рудзаты–Варакляны, Дагда–Паулюкалнс, Огурецкая–Строди–Аулея и Балви–Целмене–Сита).
В Рижском регионе в плохом состоянии находится дорога Рига–Эргли у Кангари, а также Бауcка–Линде на территории Огрского края. В Видземе сложная ситуация в Гулбенском, Мадонском, Цесисском, Валмиерском, Смилтенском, Алуксненском и Валкском краях. В Земгале проблемы отмечаются в Айзкрауклеском, Баускском и частично Елгавском крае.
Для выполнения работ по содержанию необходимо, чтобы дороги немного подсохли. Однако там, где состояние покрытия очень плохое, в пределах возможности работы ведут и в дождливую погоду: в наиболее критичных местах глубину ям уменьшают грейдированием, выравнивая только верхний слой покрытия на несколько сантиметров.