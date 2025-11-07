Из-за дождей в Латвии резко ухудшилось состояние грунтовых дорог. Где именно?

Из-за влажности эффект от ранее проведенных работ по содержанию дорог сохраняется меньше, а под воздействием движения транспорта образуются ямы и просадки. Особенно это характерно для дорог с интенсивным движением тяжелого транспорта. Количество осадков в регионах различается, поэтому состояние дорог может быть разным даже в пределах одного района.