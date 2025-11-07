Суд в Риге вынес суровый приговор матери за насилие над 6-летним ребенком

Мать ребенка признана виновной в жестоком и насильственном обращении с малолетним и приговорена к 4 годам и 8 месяцам тюрьмы с последующим двухлетним надзором пробации. Ее друг осужден за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести лицу в беспомощном состоянии и получил 4 года и 10 месяцев лишения свободы с двухлетним надзором пробации. Назначенная обоим мера наказания в виде лишения свободы близка к максимальной, предусмотренной за совершенные ими преступления уголовным законом, а именно - лишение свободы на срок до пяти лет.