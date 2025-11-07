Опрос показал, что каждый третий житель Латвии не отмечает государственные праздники
Почти половина, то есть 46% людей, проводят государственные праздники вместе с родными, 18% участвуют в факельных шествиях, и столько же смотрят военный парад вживую или по телевидению. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного страховой компанией BTA Baltic Insurance Company и исследовательским агентством Norstat Latvija.
В целом жители Латвии чаще всего проводят государственные праздники в кругу семьи – так ответили 46% участников опроса. Эта традиция свойственна людям разного возраста, однако чаще всего, в 52% случаев, так поступают люди в возрасте от 18 до 29 лет, реже, в 41% случаев, люди от 50 до 59 лет.
18% жителей участвуют в факельных шествиях, например, в своем городе. Чаще всего об этом сообщили участники в возрасте 18-29 лет – 27%. Военный парад по телевидению или на месте смотрят также 18% опрошенных, причем среди людей старше 60 лет этот показатель выше – 21%.
Лишь 10% респондентов в период праздников посещают Памятник Свободы и зажигают свечи у стены Рижского замка или на Братских кладбищах. При этом 33% ответили, что не участвуют в патриотических мероприятиях вовсе.
Так же, как и в стране в целом, в регионах предпочтение также отдается празднованию в кругу семьи: в Видземе так ответили 54% опрошенных, в Курземе 47%, в Риге 45%, в Латгале 43% и в Земгале 41%. В факельных шествиях чаще участвуют в Видземе (31%) и Курземе (29%), тогда как в Риге эта активность значительно ниже – всего 7%. Военный парад чаще всего смотрят в Видземе (22%), далее следуют Земгале (19%) и Курземе (16%), а в Латгале и Риге этот показатель составляет соответственно 15% и 17%. В Риге также самый высокий процент тех, кто вообще не участвует в праздничных мероприятиях – 40%, тогда как в Видземе таких только 20%.