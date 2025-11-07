Опрос показал, что каждый третий житель Латвии не отмечает государственные праздники

Так же, как и в стране в целом, в регионах предпочтение также отдается празднованию в кругу семьи: в Видземе так ответили 54% опрошенных, в Курземе 47%, в Риге 45%, в Латгале 43% и в Земгале 41%. В факельных шествиях чаще участвуют в Видземе (31%) и Курземе (29%), тогда как в Риге эта активность значительно ниже – всего 7%. Военный парад чаще всего смотрят в Видземе (22%), далее следуют Земгале (19%) и Курземе (16%), а в Латгале и Риге этот показатель составляет соответственно 15% и 17%. В Риге также самый высокий процент тех, кто вообще не участвует в праздничных мероприятиях – 40%, тогда как в Видземе таких только 20%.