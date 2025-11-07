День на дорогах Латвии: один погибший, десятки нарушений и пострадавших

Еще 14 человек в результате ДТП получили травмы. Девять человек пострадали в авариях в Рижском регионе, в том числе два велосипедиста. Еще три человека пострадали в Латгале, в том числе один пешеход. По одному пострадавшему было в ДТП в Земгале и Видземе. За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 137 ДТП.