День на дорогах Латвии: один погибший, десятки нарушений и пострадавших
За последние сутки в Латвии произошло 137 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек и пострадали 14. В Латгале водитель автомобиля погиб, въехав в пруд.
Трагический случай произошёл в Гришканской волости Резекненского края, когда легковой автомобиль Opel Insignia, двигаясь задним ходом, съехал с дороги, перевернулся и упал в пруд. Полиция возбудила уголовное дело, расследование продолжается.
Еще 14 человек в результате ДТП получили травмы. Девять человек пострадали в авариях в Рижском регионе, в том числе два велосипедиста. Еще три человека пострадали в Латгале, в том числе один пешеход. По одному пострадавшему было в ДТП в Земгале и Видземе. За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 137 ДТП.
Госполиция также задержала восемь водителей транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. В четырех случаях начаты уголовные процессы, так как водители были сильно пьяны. В связи с превышением разрешенной скорости движения составлены 157 протоколов об административном правонарушении.
Всего в сфере дорожного движения вынесено 510 постановлений об административных правонарушениях.