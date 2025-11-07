Возможно, он разговаривал по телефону: сбитый насмерть в Тукумсе мужчина шел спиной к поезду
В Тукумсе 39-летний мужчина погиб под колесами поезда, следовавшего в Ригу. По предварительным данным, он шел по путям спиной к составу и, возможно, разговаривал по телефону, сообщает передача "Degpunktā".
Ещё одно трагическое происшествие напомнило о том, насколько опасно находиться вблизи железнодорожных путей. В Тукумсе 39-летний мужчина погиб после столкновения с пассажирским поездом, следовавшим в направлении Риги. Следствие уже имеет предварительное представление о возможных причинах инцидента. Представитель Государственной полиции Рута Страутниеце подтвердила: «Поезд наехал на мужчину 1986 года рождения. От полученных травм он скончался на месте происшествия».
Очевидцы сообщают, что видели остановившийся поезд и большое скопление экстренных служб. «Я проезжала мимо, когда поезд уже стоял. Там были скорая, полиция и пожарные», — рассказала жительница города. «Все службы прибыли очень быстро — буквально за минуту», — добавила другая свидетельница.
Хотя столкновение произошло днём, видимость на этом участке ограничена из-за крутого поворота. По словам представителей железнодорожной компании Vivi, машинист заметил человека слишком поздно: «Мужчина шёл по путям спиной к поезду. Машинист сразу применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, но столкновения избежать не удалось», — сообщила представитель Vivi Сигита Паула.
Записи с камер наблюдения подтверждают, что мужчина не пытался уйти с путей, всё произошло очень быстро. Есть предположение, что в момент происшествия он разговаривал по телефону.
«К сожалению, люди часто ведут себя крайне неосторожно вблизи железной дороги. Напоминаем: нужно быть особенно внимательными не только при переходе путей, но и просто находясь рядом. Пересекать пути можно только в специально разрешённых местах и лишь убедившись, что поезд не приближается», — подчеркнула представитель компании.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, в том числе — был ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения.