Возможно, он разговаривал по телефону: сбитый насмерть в Тукумсе мужчина шел спиной к поезду

«К сожалению, люди часто ведут себя крайне неосторожно вблизи железной дороги. Напоминаем: нужно быть особенно внимательными не только при переходе путей, но и просто находясь рядом. Пересекать пути можно только в специально разрешённых местах и лишь убедившись, что поезд не приближается», — подчеркнула представитель компании.