Латвия нарушила права женщины-заключенной и теперь должна ей большую компенсацию
Европейский суд по правам человека признал, что Латвия нарушила право на свободу и безопасность, задержав перевод заключенной с психическим расстройством в психиатрическую больницу, несмотря на соответствующее решение суда. Женщине присуждена компенсация в размере 9000 евро.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу «M.A. против Латвии», признав нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, связанное с правом на личную свободу и безопасность, сообщили в Министерстве иностранных дел. Одновременно ЕСПЧ отклонил жалобы женщины о нечеловечном обращении и возможном нарушении права на эффективные средства правовой защиты.
Женщина жаловалась в ЕСПЧ, что с 13 июля 2021 года по 4 февраля 2022 года она продолжала находиться в заключении, в том числе в тюремной больнице, хотя суд постановил поместить её в психиатрическую больницу. Она утверждала, что в этот период ей не обеспечили надлежащее лечение. ЕСПЧ отметил, что женщина не обращалась ни в административный суд, ни в администрацию тюрьмы, ни в Инспекцию здоровья, хотя её состояние не мешало сделать это.
Суд установил, что женщина одновременно участвовала в двух уголовных процессах: в одном ей был назначен срок лишения свободы, а в другом — принудительное лечение в психиатрической больнице. ЕСПЧ признал, что после 13 июля 2021 года, когда было принято решение о её помещении в психиатрическую больницу, дальнейшее содержание под стражей стало несовместимым с первоначальной целью наказания. Суд заключил, что государственные органы не согласовали свои действия в рамках двух параллельных уголовных дел.
Хотя психическое состояние женщины было оценено ещё весной 2021 года, позднее была назначена повторная экспертиза без ясного основания, что вместе с другими факторами, включая ограничения из-за Covid-19, привело к почти шестимесячной задержке её помещения в психиатрическую больницу. ЕСПЧ признал, что эта задержка не соответствовала статье Конвенции, касающейся лишения свободы лиц с психическими расстройствами, и установил нарушение. Женщине присуждена компенсация в размере 9000 евро.
В течение трех месяцев после оглашения решения стороны могут ходатайствовать о передаче дела на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ. Жалоба женщины в ЕСПЧ была связана с делом, инициированным Олайнской тюрьмой.