Латвия нарушила права женщины-заключенной и теперь должна ей большую компенсацию

Женщина жаловалась в ЕСПЧ, что с 13 июля 2021 года по 4 февраля 2022 года она продолжала находиться в заключении, в том числе в тюремной больнице, хотя суд постановил поместить её в психиатрическую больницу. Она утверждала, что в этот период ей не обеспечили надлежащее лечение. ЕСПЧ отметил, что женщина не обращалась ни в административный суд, ни в администрацию тюрьмы, ни в Инспекцию здоровья, хотя её состояние не мешало сделать это.