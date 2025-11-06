Отправил отцу видео - и исчез: Госполиция разыскивает пропавшего без вести Яниса Стунгу

Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Яниса Стунгу, 1998 года рождения, который 5 ноября этого года около 14:30 находился в Риге, на улице Карля Миленбаха, однако в 15:30 отправил отцу видео, в котором сообщил, что едет в Салдус.