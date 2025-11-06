Полиция призывает всех обратить внимание на фотографию Яниса и сообщить любую информацию о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 112.
Аварии и происшествия
Сегодня 11:00
Отправил отцу видео - и исчез: Госполиция разыскивает пропавшего без вести Яниса Стунгу
Государственная полиция Латвии просит помощи в поисках 27-летнего Яниса Стунги, который после того, как отправил отцу видео из Риги и сообщил, что едет в Салдус, загадочно исчез, и с тех пор о нём нет никаких известий.
Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Яниса Стунгу, 1998 года рождения, который 5 ноября этого года около 14:30 находился в Риге, на улице Карля Миленбаха, однако в 15:30 отправил отцу видео, в котором сообщил, что едет в Салдус.
Около 17:00 Янис сел в автобус в Салдусе, но неизвестно, вернулся ли он обратно в Ригу.
Приметы: рост 175 см, телосложение среднее, короткие тёмные волосы, тёмно-карие глаза. Был одет в жёлтые с чёрным рабочие штаны, два тёмных свитера, чёрную шапку и жёлтую куртку.
Полиция призывает всех обратить внимание на фотографию Яниса и сообщить любую информацию о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 112.