Совет по конкуренции оштрафовал Maxima на 1,8 млн евро. Предприятие будет бороться
Совет по конкуренции наложил штраф в размере более 1,8 млн евро за недобросовестную торговую практику на Maxima Latvija, подтвердила представитель коспании Лиене Дупате-Угуле.
Дупате-Угуле отметила, что 5 ноября Maxima Latvija получила решение Совета по конкуренции, в котором компанию обвиняют в том, что в отдельных случаях она не принимала предложенные поставщиками коммерческие условия. Компания не согласна с оценкой совета. Решение будет обжаловано.
"Латвийское законодательство не ограничивает право розничного торговца договариваться о приемлемых коммерческих условиях или отказываться от покупки товаров, если предложенная цена является неприемлемой", - подчеркнула Дупате-Угуле.
Кроме того, по словам Дупате-Угуле, предприятие всегда ориентировано на поддержание низких цен для клиентов, что подразумевает обсуждение коммерческих условий с партнерами. Сотрудничество с поставщиками строится на принципах взаимного уважения, что подтверждают как местные, так и международные партнеры.