Совет по конкуренции оштрафовал Maxima на 1,8 млн евро. Предприятие будет бороться

Кроме того, по словам Дупате-Угуле, предприятие всегда ориентировано на поддержание низких цен для клиентов, что подразумевает обсуждение коммерческих условий с партнерами. Сотрудничество с поставщиками строится на принципах взаимного уважения, что подтверждают как местные, так и международные партнеры.