"Семья меня предала..." Ищут 24-летнюю мать двоих маленьких детей, о которой нет никаких известий уже восемь дней
Управление Государственной полиции Видземского региона разыскивает пропавшую без вести Диану Бушмане, 2001 года рождения. Женщина 28 октября в промежутке между 7:30 и 16:30 ушла из своего дома в Зиемерской волости Алуксненского края, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
С порталом Jauns.lv связался её нынешний сожитель, который просит помощи общества в поисках Дианы. Мужчина рассказал, что 24-летняя женщина накануне исчезновения официально расторгла брак у нотариуса. В этом браке родились двое детей — сейчас одному шесть лет, а второму два года. Один ребёнок проживал у родителей бывшего мужа, второй — вместе с Дианой.
По словам мужчины, домой она вернулась подавленной и не захотела рассказывать, что именно произошло, лишь сказала: «Семья меня предала». На следующее утро, около 7:30, сожитель отвёз ребёнка в детский сад и поехал на работу, оставив Диану дома одну. Он вспоминает, что звонил ей около 16:30, но женщина не ответила. Вернувшись домой, мужчина обнаружил, что её нигде нет, и обратился в полицию.
Полиция немедленно начала поиски пропавшей. Следы, взятые служебными собаками, привели к ближайшему перекрёстку, где они оборвались. Возможно, женщину подобрала проезжавшая машина. В настоящее время поиски Дианы активно продолжаются. Известно, что Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) планирует проверить ближайшие пруды и водоёмы.
Диана Бушмане — примерно 1,65 м ростом, худощавого телосложения, волосы до плеч, окрашены в фиолетовый оттенок, на левой щеке ямочка. Была одета в чёрную пуховую куртку, оранжевые брюки с крупной клеткой, белую обувь и длинный клетчатый шарф на шее.
Государственная полиция просит всех, кто знает местонахождение Дианы Бушмане или может предоставить полезную информацию о её поисках, связаться с полицией по телефону 112 или 64301413.