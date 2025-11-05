Дежурят ночью и жгут костры: люди в Резекненском крае живут в страхе из-за нападений волков и медведей
Жители небольшого поселка Сприндас в Резекненском крае живут в постоянном напряжении. Они убеждены, что рядом с их домами бродит медведь, который представляет угрозу для людей и домашних животных.
С коллективным обращением местные жители направились в Управление охраны природы, требуя разрешить отстрел опасного хищника. Поводом для беспокойства стали два жестоких инцидента. В конце сентября и в середине октября около жилых домов были обнаружены растерзанные собаки. Местные жители не сомневались — это работа медведя. Однако официальная экспертиза преподнесла неожиданный результат.
Специалисты Управления охраны природы провели тщательное исследование, взяли образцы ДНК и отправили их в Государственный институт леса Silava. Анализ однозначно показал: нападения совершила стая волков, а не медведь. Ученые поясняют, что медведи крайне редко атакуют собак — только в случае прямой угрозы или когда защищают медвежат, сообщает gorod.lv.
Несмотря на научные доказательства, жители Сприндас остаются при своем мнении. Один из местных, Иван Горшанов, утверждает, что лично видел медведя утром 15 октября, когда провожал ребенка к школьному автобусу. Об этом же рассказали в соцсетях Наталья Сафецка и глава местного охотничьего коллектива Михаил Варламов. После этой встречи соседи объединились и подали коллективное заявление в природоохранное ведомство с просьбой принять меры.
Атмосфера в поселке напряженная. С наступлением темноты жители разжигают костры, включают радио на максимальную громкость и организуют ночные дежурства во дворах. Главное беспокойство — за безопасность детей. Родители боятся отпускать их на улицу без присмотра.
Представители DAP уверяют: реальной угрозы для населения нет. Медведи действительно иногда заходят в населенные пункты, но их привлекают не люди, а доступная еда — яблоки в садах, овощи на огородах или плохо защищенные пасеки. Чтобы избежать нежелательных встреч, специалисты рекомендуют ознакомиться с правилами поведения при встрече с дикими животными на портале daba.gov.lv.
Что касается волков, которые действительно виновны в гибели собак, ситуация другая. Этих хищников можно и нужно контролировать. Жителям советуют связаться с Государственной службой леса или местными охотниками — волки входят в список животных, разрешенных к регулируемому отстрелу.