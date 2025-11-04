Латвия предлагает провести международные учения дронов с участием Украины

На заседании будет подписан обновленный меморандум о взаимопонимании, который заменит действующий документ 2018 года. С момента его подписания в составе JEF произошли значительные изменения - Швеция и Финляндия присоединились к НАТО, а в 2021 году членом JEF стала Исландия. Также существенно изменилась геополитическая ситуация и ситуация с безопасностью в Европе.