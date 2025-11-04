Латвия предлагает провести международные учения дронов с участием Украины
Латвия намерена выступить с инициативой провести в следующем году совместные дронные учения стран Объединённых экспедиционных сил (JEF) в расширенном формате — с участием Украины.
Как сообщили в Министерстве обороны, предложение будет представлено парламентским секретарём Лиене Гатере на встрече министров обороны JEF в Норвегии, где обсудят ситуацию с безопасностью в Европе и дальнейшие шаги по укреплению коллективной обороны.
Во время заседания будет обсуждаться актуальная ситуация с безопасностью в Европе, необходимость совершенствования операционного сотрудничества между странами JEF, дальнейшие шаги по укреплению общей боеготовности и возможностей реагирования. Также будут подготовлены рекомендации для следующей встречи лидеров JEF, которая планируется в Финляндии.
На заседании будет подписан обновленный меморандум о взаимопонимании, который заменит действующий документ 2018 года. С момента его подписания в составе JEF произошли значительные изменения - Швеция и Финляндия присоединились к НАТО, а в 2021 году членом JEF стала Исландия. Также существенно изменилась геополитическая ситуация и ситуация с безопасностью в Европе.
В JEF входят Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Великобритания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция. Коалиция была создана в 2015 году по инициативе Великобритании.