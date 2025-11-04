В Лиепае выдают рождественские пособия семьям с детьми
фото: Shutterstock
Лиепайское самоуправление поможет семьям к Рождеству.
Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В Лиепае семьи, воспитывающие детей, до 15 декабря могут подать заявку на рождественское пособие. Это добровольная инициатива Лиепайского самоуправления.

В Лиепае семьи с детьми могут подать заявку на рождественское пособие до 15 декабря, сообщила специалист по связям с общественностью Социальной службы Гунта Якобсоне. 

Эта добровольная инициатива Лиепайского самоуправления предусматривает пособие в размере 15 евро на каждого ребёнка. Его могут получить домохозяйства, зарегистрированные в Лиепае, которые воспитывают четверых и более детей, детей с инвалидностью или детей, находящихся под опекой.

Пособие в размере 15 евро предоставляется за каждого ребёнка, проживающего в указанной семье. Ребёнок может получать пособие до достижения 18 лет, то есть до совершеннолетия.

В 2024 году рождественское пособие запросили и получили 484 домохозяйства, в которых воспитываются всего 1439 детей.

