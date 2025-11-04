Лиепайское самоуправление поможет семьям к Рождеству.
В Лиепае выдают рождественские пособия семьям с детьми
В Лиепае семьи, воспитывающие детей, до 15 декабря могут подать заявку на рождественское пособие. Это добровольная инициатива Лиепайского самоуправления.
В Лиепае семьи с детьми могут подать заявку на рождественское пособие до 15 декабря, сообщила специалист по связям с общественностью Социальной службы Гунта Якобсоне.
Эта добровольная инициатива Лиепайского самоуправления предусматривает пособие в размере 15 евро на каждого ребёнка. Его могут получить домохозяйства, зарегистрированные в Лиепае, которые воспитывают четверых и более детей, детей с инвалидностью или детей, находящихся под опекой.
Пособие в размере 15 евро предоставляется за каждого ребёнка, проживающего в указанной семье. Ребёнок может получать пособие до достижения 18 лет, то есть до совершеннолетия.
В 2024 году рождественское пособие запросили и получили 484 домохозяйства, в которых воспитываются всего 1439 детей.