"Он был не тем, за кого себя выдавал": скорбящая дочь узнала правду об отце только на его похоронах
Смерть близкого человека — огромное горе, но когда к ней добавляется шокирующая информация о тайнах прошлого умершего, эмоции становятся невыносимыми. Именно так недавно произошло с женщиной, которая на похоронах отца узнала правду о его двойной жизни.
К убитой горем дочери на похоронах подошла женщина с двумя подростками. «Я Дениз. Я была с твоим отцом 15 лет», — сказала она. Дочь была потрясена, узнав во время церемонии, что её отец 15 лет вёл «двойную жизнь» с другой женщиной. Об этом деликатном случае сообщает Mirror.co.uk.
62-летний умерший был уважаемым человеком, вёл обычную жизнь — по крайней мере, так думала его дочь. Он состоял в браке со своей женой, матерью дочери, с которой был вместе с юности. Но теперь всё, что дочь знала о своём отце, рухнуло. Она была в полном шоке.
«Нам нужно поговорить», — сказала незнакомка, представившись как Дениз, и рассказала о 15-летнем романе с умершим. Сначала дочь подумала, что незнакомка хочет её обмануть. Но когда Дениз показала фотографии отца — с дня рождения, Рождества и других праздников, — у дочери больше не осталось сомнений.
Она описала свой опыт на сайте Reddit: «Дениз сказала, что мой отец рассказывал ей, будто моя мама умерла много лет назад. Почти два десятилетия он жил двойной жизнью, разделяя время между "командировками", которые на самом деле были выходными, проведёнными с ней. Лицо моей мамы буквально исказилось, когда я ей это рассказала. Они недавно отметили 40-летие своей свадьбы».
Теперь обе семьи отца сталкиваются с эмоциональными последствиями этого шокирующего открытия, ведь ни одна из них не знала о существовании другой до самой его смерти. Скорбя и переживая утрату любимого отца, им также приходится смиряться с тайнами, которые он оставил. Дочь продолжает: «Сейчас мы переживаем эмоциональное потрясение. Две семьи скорбят об одном и том же человеке, осознавая, что он был не тем, за кого себя выдавал. Он не был тем, кем мы его считали. Я всё время думаю, сколько дней рождения и праздников он проводил, мечась между нами, притворяясь, что застрял в пробке».
Читатели были потрясены этой семейной драмой, в которую женщина неожиданно оказалась втянута. Многие выразили соболезнования из-за двойной утраты — после смерти отца и после крушения созданной им иллюзии, сообщает Daily Record. Один из пользователей написал: «Двойная жизнь — двойное горе. Ты скорбишь по мужчине, который тебя растил, и по иллюзии, которую он создал. Это самое страшное горе, какое только можно представить. Даже твои воспоминания теперь кажутся ложью». Другой добавил: «Мне очень жаль. Думаю, терапия могла бы помочь. Может быть, тогда братья и сёстры хотя бы не возненавидят друг друга. Пережить одновременно смерть и предательство — невероятно тяжело». А кто-то написал: «О боже, это абсолютно ужасно. Даже представить не могу, как можно выдержать такое прямо на похоронах. И вообще, сама логистика — вести две семьи 15 лет — просто безумие».