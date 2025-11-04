"Он был не тем, за кого себя выдавал": скорбящая дочь узнала правду об отце только на его похоронах

Теперь обе семьи отца сталкиваются с эмоциональными последствиями этого шокирующего открытия, ведь ни одна из них не знала о существовании другой до самой его смерти. Скорбя и переживая утрату любимого отца, им также приходится смиряться с тайнами, которые он оставил. Дочь продолжает: «Сейчас мы переживаем эмоциональное потрясение. Две семьи скорбят об одном и том же человеке, осознавая, что он был не тем, за кого себя выдавал. Он не был тем, кем мы его считали. Я всё время думаю, сколько дней рождения и праздников он проводил, мечась между нами, притворяясь, что застрял в пробке».