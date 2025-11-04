Во вторник местами пройдут дожди
фото: LETA
Во вторник в Латвии временами пройдут дожди.
LETA

Во вторник начиная с запада в Латвии усилится облачность, на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе - порывами до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +8…+12 градусов.

В Риге ожидается облачная погода с кратковременными дождями, а температура воздуха составит около +9 градусов.

