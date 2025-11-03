Велопроект затронет движение транспорта на Мукусалас.
В Латвии
Сегодня 17:43
Водителям стоит быть внимательнее - часть улицы Мукусалас перекроют на 10 дней
В связи со строительством велоинфраструктуры на маршруте Рига-Кекава с 5 по 14 ноября будет закрыт съезд с улицы Баускас на улицу Мукусалас. На время работ обеспечат доступ жителей и предприятий к домам и офисам, а также движение общественного и оперативного транспорта.
В рамках строительства региональной и городской велосипедной инфраструктуры на маршруте Рига-Кекава с 5 по 14 ноября будет закрыто движение транспортных средств на съезде с улицы Баускас на улицу Мукусалас.
Ответственным за проведение работ поручено обеспечить установку необходимых дорожных знаков, доступ жителей и предприятий, расположенных на указанном участке, к своим домам и офисам, а также беспрепятственное движение оперативного и общественного транспорта.