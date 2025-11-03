В Латвии
Сегодня 18:04
Во вторник в Латвии - дождь и прояснения
Во вторник в Латвии погода будет переменчивой — временами прояснения, временами дожди, прогнозируют синоптики.
Ночью с запада страны облачность уменьшится. Осадки ожидаются во многих районах, особенно в восточных — в первой половине ночи. Ветер преимущественно слабый, западный, местами возможен туман. Минимальная температура воздуха составит от +3 до +7 градусов, на побережье — до +10.
Днём с запада вновь придут облака, и во многих местах пройдут дожди. Ветер будет слабым или умеренным юго-западным, на побережье — более сильным, с порывами до 16 м/с. Температура воздуха поднимется до +8…+12 градусов.
В Риге в ближайшие сутки также ожидается переменная облачность и местами дождь. Ветер слабый или умеренный юго-западный. Температура воздуха — около +6 градусов утром и до +9 градусов днём.