Подарки без последствий: почему дело о возможных взятках в Rīgas siltums закрыли

"Это как раз тот случай, который вновь актуализировал вопрос о возможном "подкармливании" должностных лиц. Было ясно, что это не совсем правильно и справедливо, и не только с этической точки зрения, поэтому мы обратились в Генеральную прокуратуру, а также получили поддержку от Министерства юстиции для обсуждения и предложений по этой проблеме. В Латвии "подкармливание" должностных лиц не криминализировано", - отметила Румянцева.