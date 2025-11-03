525 звонков, которые никто не совершал: тайная статистика автомобильных SOS-сигналов
С каждым годом растёт число автомобилей, оснащённых системой eCall — автоматическим аварийным вызовом, который позволяет вызвать помощь даже тогда, когда телефон недоступен. Однако спасатели всё чаще сталкиваются с ситуациями, когда кнопка SOS нажимается случайно — особенно если в машине играют дети или взрослые просто не разговаривают с диспетчером после нажатия. Это приводит к множеству ложных вызовов и может задерживать помощь тем, кто действительно попал в беду.
Каждый день службы спасения получают сотни сигналов, и всё больше из них поступает именно от встроенных eCall-систем автомобилей. Как отмечают спасатели, многие водители даже не знают, что в их машине есть такая кнопка, сообщает LSM.lv.
«В автомобилях, выпущенных с весны 2018 года, обычно уже установлена кнопка SOS. Идея в том, чтобы водитель мог дотянуться до неё рукой. Если при аварии или резком торможении телефон улетит, а человек не сможет пошевелиться, он всё равно может нажать кнопку и вызвать помощь», — объяснила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Сандра Вейиня.
С того же 2018 года VUGD принимает сигналы eCall напрямую в своей системе, и через неё можно даже говорить с диспетчером. В случае тяжёлых аварий разговор может быть невозможен, поэтому служба всё равно отправляет экипаж. Но нередко сигнал поступает из-за случайного нажатия.
Не зная, связано ли молчание с реальной аварией или ошибкой, VUGD вынуждена реагировать на каждый вызов. Только в этом году таких ложных тревог было 525.
«Причины разные — чаще всего человек нажимает кнопку вручную, намеренно или по ошибке, проверяя, работает ли она и куда идёт звонок. Иногда это происходит случайно, и люди просто не знают, что происходит. Тогда диспетчер объясняет ситуацию, и человек уже знает, как действовать в следующий раз», — рассказала руководитель отделения Единого контактного центра VUGD по Видземскому региону Инга Вейнберга.
Если после нажатия водитель молчит, диспетчер пытается с ним связаться или перезвонить. Если это не удаётся, система предполагает, что произошла серьёзная авария или человеку стало плохо, и на помощь высылаются Государственная полиция, служба неотложной медицинской помощи и пожарно-спасательная служба.
ECall позволяет спасателям сразу получить важные данные о происшествии: из какого автомобиля поступил сигнал, его тип (легковой или грузовой), вид топлива, количество пристёгнутых пассажиров и направление движения машины.
Жители иногда говорят спасателям: «Если никто не говорит, не приезжайте». Но, как подчёркивают в VUGD, так поступать нельзя — ведь даже один случай из тысячи может оказаться настоящей трагедией, когда человек физически не может говорить.