В Ропажском крае погибла женщина-пешеход - переходила дорогу без светоотражателей

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, в 10 из них пострадали 13 человек. Больше всего аварий с пострадавшими произошло в Рижском регионе, где травмы получили 11 человек, в том числе два пешехода и один водитель электрического самоката. По одному пострадавшему зарегистрировано в Курземе и в Латгале. Всего в сфере дорожного движения было вынесено 479 административных постановлений, из них 215 — за превышение скорости и 2 — за агрессивное вождение.