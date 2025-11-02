В Ропажском крае погибла женщина-пешеход - переходила дорогу без светоотражателей
В субботу в Ропажском крае автомобиль Citroen Berlingo сбил женщину, переходившую дорогу без светоотражающих элементов - она погибла на месте.
В субботу около 17:40 в Стопиньской волости Ропажского края водитель автомобиля Citroen Berlingo сбил пешехода, переходившего проезжую часть в тёмное время суток без светоотражающих элементов. Женщина погибла на месте. По факту происшествия Государственная полиция начала уголовный процесс и расследует обстоятельства аварии.
Также Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила, что в 17:12 поступил вызов в волость Гаркалне того же края, где произошло столкновение трёх легковых автомобилей. Одного человека спасатели извлекли из машины, остальные выбрались самостоятельно. На месте происшествия были отсоединены аккумуляторы автомобилей и приведена в порядок проезжая часть. Работы завершились в 20:31.
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, в 10 из них пострадали 13 человек. Больше всего аварий с пострадавшими произошло в Рижском регионе, где травмы получили 11 человек, в том числе два пешехода и один водитель электрического самоката. По одному пострадавшему зарегистрировано в Курземе и в Латгале. Всего в сфере дорожного движения было вынесено 479 административных постановлений, из них 215 — за превышение скорости и 2 — за агрессивное вождение.
Кроме того, за сутки было выявлено 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В трёх случаях водители были оштрафованы административно, а в семи — возбуждены уголовные процессы. В одном случае транспортное средство конфисковано, а в шести — водителям придётся возместить стоимость изъятого автомобиля.