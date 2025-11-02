НАТО не спит: жителей Латвии предупреждают о движении по дорогам военной техники

Учения Resolute Warrior проходят с 15 октября по 12 ноября в Риге, ее окрестностях, в Видземе, Земгале и Латгале. Цель учений - усовершенствовать способности подразделений многонациональной бригады выполнять задачи на всей территории Латвии - как в населенных пунктах, так и за их пределами. Сценарий учений предусматривает проверку способностей быстро и скоординированно перемещать боевую технику и подразделения из постоянного места дислокации в Адажи в разные регионы Латвии, в свою очередь в воздушном пространстве проводятся плановые полеты самолетов и беспилотных летательных аппаратов.