НАТО не спит: жителей Латвии предупреждают о движении по дорогам военной техники
С 2 по 10 ноября в Латвии проходит активная фаза учений НАТО Resolute Warrior, во время которой военная техника союзников будет интенсивно перемещаться по дорогам вблизи Даугавпилса, Екабпилса, Мадоны и Селии.
С сегодняшнего дня до 10 ноября многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит активную фазу учений Resolute Warrior, во время которой запланировано интенсивное перемещение военной техники союзников по дорогам государственного и регионального значения в окрестностях Даугавпилса, Екабпилса, Мадоны и в Селии, сообщили в многонациональной бригаде НАТО.
Перемещение военной техники будет происходить по заранее спланированным и согласованным маршрутам. Военные колонны на дорогах государственного и регионального значения будет сопровождать транспорт военной полиции, Госполиции и центра координации передвижения Национальных вооруженных сил.
Водителей призывают соблюдать дистанцию вблизи военной техники и не обгонять колонны, а жителей - с пониманием относиться к возможным временным затруднениям.
Учения Resolute Warrior проходят с 15 октября по 12 ноября в Риге, ее окрестностях, в Видземе, Земгале и Латгале. Цель учений - усовершенствовать способности подразделений многонациональной бригады выполнять задачи на всей территории Латвии - как в населенных пунктах, так и за их пределами. Сценарий учений предусматривает проверку способностей быстро и скоординированно перемещать боевую технику и подразделения из постоянного места дислокации в Адажи в разные регионы Латвии, в свою очередь в воздушном пространстве проводятся плановые полеты самолетов и беспилотных летательных аппаратов.