Центр обслуживания клиентов Latvijas Pasts в Даугавпилсе.
В Латвии
Сегодня 16:44
Latvijas pasts меняет график в отделениях по всей стране
С 1 ноября Latvijas pasts продлевает рабочее время 49 отделений по всей стране. В Риге и регионах почта будет доступна дольше, особенно по будням и в определенные дни недели.
Latvijas pasts с сегодняшнего дня продлевает рабочее время 49 почтовых отделений, сообщили представители предприятия. В Риге почтовые отделения, расположенные вне торговых центров, с сегодняшнего дня будут обслуживать клиентов по рабочим дням с 9:00 до 18:00. График работы клиентских центров и почтовых отделений, работающих в торговых центрах, не изменится.
В регионах 27 почтовых отделений два дня в неделю - по вторникам и четвергам - будут открыты с 8:00 до 18:00. В остальные рабочие дни они будут работать с 8:00 до 11:00 или с 8:00 до 13:30.