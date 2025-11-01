"Смерть просто ждет": рижанин снял тревожное видео возле железнодорожного перехода

В описании ролика — жёсткая критика привычек жителей: «Дети в капюшонах с наушниками в ушах, с булочками в руках и с полузакрытыми глазами идут по тропинке и не поднимают головы ни вправо, ни влево. Перебегают прямо через пути. Родители такие же». Он обращает внимание и на тех родителей, кто просто подвозит детей и высаживает у путей: «Некоторые вообще подъезжают на машине и высаживают — дети идут сами». Автор, однако, благодарит тех, кто действительно заботится о безопасности: «Спасибо тем родителям, которые заботятся о своей и своих детей безопасности».