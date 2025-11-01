"Смерть просто ждет": рижанин снял тревожное видео возле железнодорожного перехода
После трагической гибели двух девочек на железной дороге в Иманте рижанин опубликовал тревожное видео, призывающее к срочным мерам безопасности и осознанному поведению у опасного перехода на улице Ояра Вациеша.
В начале октября в Риге произошёл трагический случай: две несовершеннолетние девочки погибли, пересекая пути у железнодорожной станции в Иманте. Этот инцидент привлёк внимание к давно существующей и опасной проблеме — безрассудному поведению людей рядом с железной дорогой. Видео, опубликованное в социальных сетях местным жителем, служит мрачным иллюстративным дополнением к этой проблеме.
Автор ролика обращается к зрителям прямо и резко: «Смотри до конца! Смерть не предупреждает. Она просто ждёт». Он напоминает о недавней трагедии в Риге и говорит, что «по-видимому, пришло время следующей». Призыв прост и трагичен: «Откройте, пожалуйста, глаза. И родители, и дети. Учитесь сами и учите своих детей. Будьте осторожны».
Мужчина описывает конкретное место — пересечение путей возле улицы Ояра Вациеша: «Смерть у места пересечения с железной дорогой (...) просто стоит и ждёт того настоящего дурака». По его словам, он провел там утром около получаса и снял короткое видео: «То, что я там увидел, было полным WTF. И так там происходит каждый день». Автор отмечает и объективную опасность места: «Да, там опасное место, с обеих сторон изгибы и поезд не видно».
В описании ролика — жёсткая критика привычек жителей: «Дети в капюшонах с наушниками в ушах, с булочками в руках и с полузакрытыми глазами идут по тропинке и не поднимают головы ни вправо, ни влево. Перебегают прямо через пути. Родители такие же». Он обращает внимание и на тех родителей, кто просто подвозит детей и высаживает у путей: «Некоторые вообще подъезжают на машине и высаживают — дети идут сами». Автор, однако, благодарит тех, кто действительно заботится о безопасности: «Спасибо тем родителям, которые заботятся о своей и своих детей безопасности».
Заканчивая послание, мужчина выражает надежду на реакцию: «Возможно, после этого видео что-то сдвинется с места. Надеюсь». Он призывает делиться записью и высказывать мнение, «чтобы ответственные лица это увидели и услышали и приняли меры». И предупреждает прямо: «Иначе, по моему мнению, ожидает следующая лужа крови. Это лишь вопрос времени».