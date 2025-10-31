Latvenergo выпустит еврооблигации на 1 млрд евро

Правление АО "Latvenergo" 30 октября утвердило базовый проспект программы выпуска среднесрочных еврооблигаций на сумму 1 млрд евро, говорится в сообщении компании для биржи Nasdaq Riga. В тот же день надзорный орган финансового сектора Люксембурга Commission de Surveillance du Secteur Financier одобрил проспект как соответствующий стандартам Европейского союза. Облигации будут эмитированы сериями, и у каждой серии может быть несколько выпусков. Конкретные условия каждого выпуска будут утверждаться Latvenergo отдельно.