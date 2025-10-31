Latvenergo выпустит еврооблигации на 1 млрд евро
Latvenergo утвердило программу выпуска еврооблигаций на сумму 1 млрд евро, средства от которой направят на развитие устойчивой энергетики и инфраструктуры с низким уровнем выбросов.
Правление АО "Latvenergo" 30 октября утвердило базовый проспект программы выпуска среднесрочных еврооблигаций на сумму 1 млрд евро, говорится в сообщении компании для биржи Nasdaq Riga. В тот же день надзорный орган финансового сектора Люксембурга Commission de Surveillance du Secteur Financier одобрил проспект как соответствующий стандартам Европейского союза. Облигации будут эмитированы сериями, и у каждой серии может быть несколько выпусков. Конкретные условия каждого выпуска будут утверждаться Latvenergo отдельно.
Организовать и распространить эмиссию Latvenergo уполномочило BNP Paribas и J.P. Morgan, а Skandinaviska Enskilda Banken AB и Luminor Bank будут распространителями облигаций.
Полученные в результате эмиссии средства планируется направить на производство электроэнергии с использованием солнечных фотоэлементов, ветровой и гидроэнергии, для распределения и хранения электроэнергии, строительства инфраструктуры для автотранспорта и общественного транспорта с низким уровнем выбросов углекислого газа.
Как сообщалось, оборот концерна Latvenergo в прошлом году составил 1,704 млрд евро, прибыль - 273,65 млн евро, оборот материнской компании - 1,057 млрд евро, прибыль - 265,575 млн евро.
Latvenergo занимается производством и торговлей электро- и теплоэнергией, а также торговлей природным газом и предоставлением услуг по распределению электроэнергии. Облигации Latvenergo котируются на бирже Nasdaq Riga в списке долговых ценных бумаг.