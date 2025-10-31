Самомнения латвийским мужчинам не занимать - это показал опрос об одном важном показателе
Почти половина латвийских мужчин уверены, что отлично водят машину зимой, тогда как женщины оценивают свои навыки куда скромнее. Опрос показал заметный гендерный разрыв в восприятии водительской уверенности.
В Латвии 39% водителей считают, что хорошо умеют управлять автомобилем в зимних условиях, свидетельствуют данные «Carlsberg 0.0 индекса ответственного вождения». Остальные признают, что их навыки в сложных погодных условиях нуждаются в улучшении.
53% участников опроса признались, что чувствуют себя уверенно лишь частично — на скользкой дороге или во время метели их навыки могли бы быть лучше. Еще 8% респондентов заявили, что зимой предпочитают ездить только в сухую и светлую погоду, а 1% вовсе не садится за руль в зимний период.
Мужчины оказались значительно увереннее женщин: 49% мужчин считают, что хорошо водят зимой, тогда как среди женщин таких лишь 26%.
При этом 13% женщин предпочитают водить машину только в светлое и сухое время, тогда как среди мужчин так ответили лишь 4%. По сравнению с прошлым годом существенных изменений не наблюдается — доля водителей, не чувствующих достаточной уверенности за рулем зимой, остается довольно высокой.
Самыми уверенными оказались водители в возрасте от 50 до 59 лет — 45% из них заявили, что готовы к зимним поездкам. В группе 30–39 лет таких 39%, 40–49 лет — 38%, а 60–74 лет — 37%. Наименее уверены молодые водители: среди 18–29-летних только 35% считают себя готовыми к вождению в зимних условиях.
«Carlsberg 0.0 индекс ответственного вождения» — это исследование безалкогольного пива Carlsberg 0.0, проведенное в сотрудничестве со Школой безопасного вождения и исследовательским центром Norstat. Опрос состоялся в апреле 2025 года, в нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. Цель исследования — содействовать ответственному вождению и повысить осведомленность о рисках на дорогах и способах их предотвращения.