Самомнения латвийским мужчинам не занимать - это показал опрос об одном важном показателе

53% участников опроса признались, что чувствуют себя уверенно лишь частично — на скользкой дороге или во время метели их навыки могли бы быть лучше. Еще 8% респондентов заявили, что зимой предпочитают ездить только в сухую и светлую погоду, а 1% вовсе не садится за руль в зимний период.