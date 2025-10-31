На прогулочной тропе у моря в Калнгале мужчина напал на молодую женщину и пенсионерку
В Калнгале Адажского края задержан ранее судимый мужчина, который подозревается в попытке изнасилования двух женщин — молодой и пожилой. После нападений злоумышленник похитил у пострадавших телефоны и скрылся, однако был задержан спустя несколько часов.
29 октября в полицию поступило сообщение о том, что на прогулочной тропе недалеко от моря в Калнгале некий мужчина попытался изнасиловать женщину 1996 года рождения, после чего похитил у нее мобильный телефон и скрылся.
На место происшествия прибыли полицейские, которые выяснили, что неподалеку находится еще одна пострадавшая - женщина 1939 года рождения, на которую тоже было совершено нападение, при этом мужчина также похитил у нее мобильный телефон.
Šonedēļ VP sadarbojoties ar Ādažu novada pašvaldības policiju, pa karstām pēdām aizturēts vīrietis aizdomās par divu sieviešu izvarošanas mēģinājumu Ādažu novada Kalngalē. Saistībā ar notikušo uzsākts KP, un aizdomās turētais ir apcietināts.— Valsts policija (@Valsts_policija) October 31, 2025
❕Aicinām atsaukties ikvienu, kurš… pic.twitter.com/HiWPortxpc
Для поимки нападавшего немедленно были задействованы силы Зиемельского участка Рижского регионального управления полиции и полиции Адажского края. На месте происшествия работал кинолог с полицейской собакой.
В ходе поисковых мероприятий сотрудники муниципальной полиции через несколько часов заметили мужчину, подходящего под описание нападавшего, и задержали его. Задержанный 1963 года рождения уже имеет судимости за аналогичные преступления. Полицейские обыскали местность и нашли в лесу оба похищенных телефона.
По факту происшествия начаты два уголовных процесса - о попытке изнасилования и краже в небольшом размере. За изнасилование или его попытку законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет.
У полиции имеются подозрения, что задержанный может быть причастен и к другим преступлениям, поэтому правоохранительные органы призывают ознакомиться с фотографиями мужчины и откликнуться всех, кто мог пострадать от его действий. Обращаться в полицию можно по телефонам 20269280 или 112.