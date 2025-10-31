На прогулочной тропе у моря в Калнгале мужчина напал на молодую женщину и пенсионерку
фото: Госполиция
Задержанный 1963 года рождения уже имеет судимости за аналогичные преступления.
На прогулочной тропе у моря в Калнгале мужчина напал на молодую женщину и пенсионерку

Отдел новостей

LETA

В Калнгале Адажского края задержан ранее судимый мужчина, который подозревается в попытке изнасилования двух женщин — молодой и пожилой. После нападений злоумышленник похитил у пострадавших телефоны и скрылся, однако был задержан спустя несколько часов.

29 октября в полицию поступило сообщение о том, что на прогулочной тропе недалеко от моря в Калнгале некий мужчина попытался изнасиловать женщину 1996 года рождения, после чего похитил у нее мобильный телефон и скрылся.

На место происшествия прибыли полицейские, которые выяснили, что неподалеку находится еще одна пострадавшая - женщина 1939 года рождения, на которую тоже было совершено нападение, при этом мужчина также похитил у нее мобильный телефон.

Для поимки нападавшего немедленно были задействованы силы Зиемельского участка Рижского регионального управления полиции и полиции Адажского края. На месте происшествия работал кинолог с полицейской собакой.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники муниципальной полиции через несколько часов заметили мужчину, подходящего под описание нападавшего, и задержали его. Задержанный 1963 года рождения уже имеет судимости за аналогичные преступления. Полицейские обыскали местность и нашли в лесу оба похищенных телефона.

По факту происшествия начаты два уголовных процесса - о попытке изнасилования и краже в небольшом размере. За изнасилование или его попытку законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет.

У полиции имеются подозрения, что задержанный может быть причастен и к другим преступлениям, поэтому правоохранительные органы призывают ознакомиться с фотографиями мужчины и откликнуться всех, кто мог пострадать от его действий. Обращаться в полицию можно по телефонам 20269280 или 112.

АдажиВидземеНовости регионовАдажский край

