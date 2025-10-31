Эвика Силиня: инвесторы и правительство идут к одной цели - сильной Латвии

Эвика Силиня отметила, что возглавляет совет по крупным и стратегически важным инвестиционным проектам, который с апреля прошлого года собирался на заседания шесть раз. На заседаниях решались такие вопросы, как введение электронной подписи для иностранных инвесторов, выдача разрешений на строительство ветропарков, устранение препятствий для инвестиций в самоуправлениях, а также налоговые вопросы, проблемы территориальных планировок и др.