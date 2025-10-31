Эвика Силиня: инвесторы и правительство идут к одной цели - сильной Латвии
Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что Латвию и иностранных инвесторов объединяет общая цель — создать сильную и конкурентоспособную страну, где бизнес может свободно развиваться даже на фоне геополитических вызовов. Об этом она сказала на встрече правительства и Совета иностранных инвесторов в Латвии, обозначив ключевые приоритеты кабмина: инвестиции, фискальную дисциплину и честную конкуренцию.
Премьер-министр назвала основные направления работы правительства, которые позволят добиться этой цели.
В первую очередь, по словам Силини, необходимо укреплять инвестиционную среду. "Без этого невозможен осмысленный разговор о конкурентоспособной и ориентированной на развитие Латвии", - сказала она.
Эвика Силиня отметила, что возглавляет совет по крупным и стратегически важным инвестиционным проектам, который с апреля прошлого года собирался на заседания шесть раз. На заседаниях решались такие вопросы, как введение электронной подписи для иностранных инвесторов, выдача разрешений на строительство ветропарков, устранение препятствий для инвестиций в самоуправлениях, а также налоговые вопросы, проблемы территориальных планировок и др.
Силиня напомнила, что начала действовать инициатива "Зеленый коридор", которая предусматривает поддержку для важных для народного хозяйства Латвии предприятий.
Вторым направлением работы правительства является фискальная дисциплина и бюджет на следующий год. Премьер подчеркнула, что это будет бюджет более безопасного будущего, при этом не предусмотрено повышения основных налогов.
Третье направление работы правительства - улучшение налоговой среды и честная конкуренция. Как отметила Силиня, Латвия занимает высокое место в общем рейтинге конкурентоспособности ОЭСР, однако должна быть продолжена работа по сокращению теневой экономики.
Среди направлений работы правительства Силиня также отметила сокращение бюрократии и другие меры, направленные на развитие предпринимательской среды. Премьер также поблагодарила Совета иностранных инвесторов в Латвии, подчеркнув, что организация не выступает с популистскими лозунгами, а предлагает реальные идеи.
Встречи латвийского правительства и Совета иностранных инвесторов проводятся с 1999 года, и их цель - обеспечить структурированный обмен информацией и мнениями между инвесторами и местными политиками, чтобы улучшить предпринимательскую среду и способствовать притоку иностранных инвестиций в Латвию. В этих встречах принимают участие представители правительства, должностные лица и руководители компаний-членов совета.