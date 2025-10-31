Как в средневековье: задержаны мужчины, пытавшиеся доставить в тюрьму телефон и наркотики с помощью... арбалета
27 октября около 15:18 в Валмиерском крае были задержаны два мужчины, которые с помощью арбалета пытались перебросить на территорию Валмиерской тюрьмы свёрток с наркотиками и телефоном.
Как сообщили правоохранительные органы, в пластиковой упаковке, прикреплённой к стреле, находились предмет, похожий на мобильный телефон, и порошкообразное вещество неустановленного происхождения. Автомобиль в момент происшествия вёл один из мужчин, в салоне находился также пассажир.
На месте были задержаны двое — мужчины 1984 и 2003 годов рождения. Оба ранее уже попадали в поле зрения полиции. По данному факту начат уголовный процесс по второй части статьи 309 Уголовного закона — за передачу запрещённых предметов или веществ лицам, находящимся в местах лишения свободы.
Днём ранее, 26 октября, в Валмиерской тюрьме был зафиксирован аналогичный случай — из движущегося автомобиля с помощью арбалета пытались доставить заключённым запрещённые предметы. На территории тюрьмы была обнаружена стрела с привязанным к ней свёртком.
Управление мест лишения свободы отмечает, что передача заключённым запрещённых веществ и предметов является административным или уголовно наказуемым деянием. В этом году уже зафиксировано более 200 случаев попыток доставить запрещённые вещи в тюрьмы с использованием различных способов, в том числе перебрасыванием и беспилотниками.
Полиция продолжает расследование, выясняя точные обстоятельства произошедшего и состав вещества.