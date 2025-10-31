Как в средневековье: задержаны мужчины, пытавшиеся доставить в тюрьму телефон и наркотики с помощью... арбалета

Управление мест лишения свободы отмечает, что передача заключённым запрещённых веществ и предметов является административным или уголовно наказуемым деянием. В этом году уже зафиксировано более 200 случаев попыток доставить запрещённые вещи в тюрьмы с использованием различных способов, в том числе перебрасыванием и беспилотниками.

Полиция продолжает расследование, выясняя точные обстоятельства произошедшего и состав вещества.