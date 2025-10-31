Centrālā laboratorija открыла новые филиалы.
В Латвии
Сегодня 15:07
От сифилиса до генетики ожирения: Centrālā laboratorija открыла новые филиалы и ввела тесты будущего
Самая современная лаборатория в Балтии — SIA Centrālā laboratorija — в октябре этого года открыла четыре новые филиала (пункта забора анализов) в Риге, Юрмале и Бауске, расширяя доступность качественной и современной лабораторной диагностики в Латвии и облегчая путь пациента к постановке диагноза и началу лечения.
Во всех новых филиалах доступны стандартные, специализированные и инновационные анализы, как по направлению врача, так и без него. Например, в этом году лаборатория расширила спектр услуг, добавив:
- генетический тест на предрасположенность к ожирению и диабету,
- молекулярную диагностику сифилиса,
- новый метод выявления инфекций мочевыводящих путей за 3–6 часов (вместо 2–3 дней ранее), а также другие исследования, ранее недоступные в Латвии.
Сдать анализы можно в порядке живой очереди или по предварительной записи — по телефону 67334433, по электронной почте analizes@laboratorija.lv или на сайте laboratorija.lv.
Новые филиалы открыты по адресам:
- Рига — роддом, ул. Миера, 45, и ул. Бикерниеку, 16A;
- Бауска — ул. Дарза, 7, корпус 3;
- Юрмала — отель Baltic Beach Hotel & SPA, ул. Юрас, 23/25.